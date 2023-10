Wohnraummangel in Bonn Weniger Einfamilienhäuser, mehr Geschosswohnungen

Bonn ist verhältnismäßig eine kleinere Stadt, wie Moll zu Beginn feststellt. Daher sei eine Ausbreitung beim Bauen nicht möglich. Es muss in die Höhe und dicht gebaut werden, aber mit Qualität. Moll meint damit, dass die Auswirkungen von Hitze in dicht gebauten Wohnkomplexen nicht vernachlässigt werden dürfen. Hitzeinseln in Städten seien ein ernstes Thema. „Meine These ist daher, wir müssen über neue Bauformen reden. Und hitzeabweisende Materialien nutzen wie Holz“, sagt Moll. Die Altstadt sei ein gutes Beispiel für dichtes, qualitatives Wohnen.