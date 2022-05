Feierliche Wiedereröffnung : Generalsanierung im Innenraum des Bonner Münsters ist abgeschlossen

Pontifikalamt zur Wiedereröffnung der Münsterbasilika: Messdiener schwenken das Weihrauchfass. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Apostolische Nuntius Erzbischof Nikola Eterovic rief bei der Wiedereröffnung der Münsterbasilika zum Frieden auf. Die Generalsanierung innen ist abgeschlossen, die Arbeiten an der Fassade dauern noch bis zum Advent.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina Köhl

Die Glocken schweigen noch, doch die Bläser und die frisch sanierte Klais-Orgel klangen zum Auftakt des Pontifikalamts umso strahlender. Die Generalsanierung des Bonner Münsters ist im Innenraum abgeschlossen. Der häufigste Begriff, der dazu am Sonntagmittag nach dem Festhochamt fiel, war: hell.

Die Basilika wirkt vertraut, die vielen Kunstwerke und die Kirchenbänke sind zurück, und doch leuchtet und strahlt sie stärker als früher. Seit Oktober werden wieder Gottesdienste im Münster gefeiert, Gäste hatten bei verschiedenen Veranstaltungen Gelegenheit, den Kirchenraum auf sich wirken zu lassen.

Zum Festhochamt zur Wiedereröffnung mit anschließendem Empfang im Kreuzgang begrüßte Stadtdechant Wolfgang Picken den Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterovic. Der Vertreter des Papstes in Deutschland überbrachte der Gemeinde herzliche Grüße des Heiligen Vaters in Rom.

Die Basilika hat ohnehin eine direkte Verbindung zum Vatikan: Picken verwies auf das päpstliche Wappen über dem Hauptportal und den Schirm, der die Verbindung nach Rom symbolisiere. „Dass wir eine päpstliche Basilika sind, erfüllt die Bonner und die Münstergemeinde mit besonderem Stolz“, sagte der Stadtdechant.

In der Predigt des Erzbischofs wirkte die Osterbotschaft nach. Jesus erscheint den Jüngern, als sie erfolglos vom Fischen zurückkehren und sagt: „Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen.“ Sie können den Fang kaum an Bord heben. Eterovic betonte: „Im Vertrauen auf das Wort des auferstandenen Herrn ändert sich alles.“ Diese Aufbruchstimmung übertrug er auf das Christsein in schwierigen Zeiten.

Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterovic, (links) zelebriert das Festhochamt. Foto: Benjamin Westhoff

Deutliche Worte zum Krieg in der Ukraine fand der Vertreter des Papstes im Anschluss an den Gottesdienst. Er sei als Apostolischer Nuntius fünf Jahre in der Ukraine gewesen. „Ich erinnere mich an all die schönen Städte und Dörfer, die jetzt bombardiert werden.“ Alle Christen müssten Frieden bauen, statt einer gegen den anderen zu kämpfen. „Das ist Folge dieser russischen Aggression in der Ukraine“, sagte Eterovic.

Bürgermeisterin Melanie Grabowy überbrachte die Glückwünsche der Stadt zur Wiedereröffnung. „Das Münster liegt so hell und ruhig mitten in der Stadt. Das strahlt Frieden aus“, sagte sie. Die Arbeiten an der Fassade gehen noch weiter. Abgeschlossen ist die Generalsanierung voraussichtlich zum Advent 2022.