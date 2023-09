29. September bis 1. Oktober Alle Infos zum 24. Bonn-Fest

Am zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr, dem 1. Oktober, haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Sonntagsverkauf darf in diesem Gebiet stattfinden: Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schlosskirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz.