Bonn-Fest am Wochenende Handelsverband beklagt erneut heftige Rückstaus in die City-Garagen

Das Schöne vorweg: Noch am Montag war die Vorsitzende des Vereins Citymarketing, Karina Kröber, ganz beschwingt vom Verlauf des Bonn-Festes am Wochenende. „Die Stimmung war super. Ein Highlight war das gemeinsame Singen der Ode an die Freude mit einem 40-köpfigen Gospelchor.“ Erfreulich aus Sicht der Händler auch die Besucherzahlen, die das Unternehmen Hystreet bei seiner üblichen Passantenfrequenzzählung ermittelte (siehe „Besucher in der Stadt“). Als wenig erbaulich empfand der örtliche Einzelhandelsverband hingegen, was sich auf den Straßen abspielte.