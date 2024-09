Staus beim Bonnfest Ein Plan B wäre gut

Die Situation beim Herausfahren aus einigen Tiefgaragen an Besucherstarken Tagen in der Innenstadt scheint noch nicht zufriedenstellend gelöst zu sein. Das hat das Bonn-Fest am Wochenende gezeigt. Es täte der Stadt, dem Handel und den Besuchern gut, wenn die Kunden und Gäste nach dem gemeinsamen Anstimmen der „Ode an die Freude“ auch einigermaßen froh gestimmt wieder nach Hause kommen. Staus rund um den Hofgarten und am Verteilerkreis Alter Friedhof betreffen stets viele Verkehrsteilnehmer – nicht nur die Autofahrer, sondern ebenso die Busse und Straßenbahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Und nicht jeder taugt zum Stoiker.