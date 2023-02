Festakt „150 Jahre Prinz Karneval“ in Bonn : Der sichere Halt im jecken Trubel

Bonn „150 Jahre Prinz Karneval“ in Bonn - das muss gefeiert werden. Die Jecken kamen daher am Freitag zum Festakt ins Alte Rathaus.

Genauer gesagt hatte er sich aufgemacht, den Vers „Löblich wird ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn“ auszulegen. Das tolle, also aus damaliger Sicht verrückte Streben sei mit damals drei, heute sechs Tagen in der Tag kurz, sagte der Pädagoge, Kinder- und Jugendtherapeut und „Karnevalsphilosoph“, wie Marlies Stockhorst, Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval, Oelsner nannte. Aber der Sinn? Um die Dinge in Balance zu halten, „brauchen wir ein gutes Zusammenspiel der Flieh- und Haltekräfte“, war er überzeugt. Das gelte für alle Bereiche des Lebens, und im Karneval nähmen diese Aufgabe die Tollitäten ein.

Der Prinz löst den Hanswurst ab

Das war 1873 wohl der maßgebliche Unterschied zum Hanswurst, der vorher 1828 zusammen mit der Laetitia in der närrischen Zeit das Sagen hatte. Daran erkannte man auch, „dass Bonn in Preußen angekommen“ war. So formulierte es beim Festakt im Gobelinsaal des Alten Rathauses Marcus Leifeld, der mit Karl-Heinz Erdmann das Buch zum Anlass geschrieben hatte: „Vom Hanswurst zum Prinzen Karneval – einer der begehrtesten Bonner wird 150 Jahre alt“ heißt die Broschüre, deren erstes Exemplar sie am Ende der Veranstaltung an Oberbürgermeisterin Katja Dörner überreichten.