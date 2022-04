Festival in der Bonner Rheinaue : 30.000 Schlager-Fans sollen Bohlen, Drews und Co. zujubeln

Jürgen Drews kommt im Sommer nach Bonn. (Archivfoto) Foto: Martin Gausmann

Bonn Am 6. August findet ein neunstündiges Open-Air-Festival in der Bonner Rheinaue statt. Bei „Lieblingslieder“ werden neben 30.000 Besuchern auch Stars wie Michelle, Jürgen Drews, Dieter Bohlen und DJ Ötzi erwartet. Alle Infos gibt es hier.



Von Sebastian Flick

Eines der größten Open-Air-Schlager-Festivals des Jahres steigt am 6. August in der Rheinaue. Unter dem Motto „Lieblingslieder“ werden bis zu 30.000 Besucher ab 13 Uhr ein neunstündiges Marathon-Programm feiern, für das Veranstalter Markus Krampe die Crème de la Crème der deutschsprachigen Pop- und Schlagerszene gewinnen konnte. Bei einer Pressekonferenz im Kameha Grand Bonn stellte der Veranstalter das Programm am Mittwoch gemeinsam mit einigen der mitwirkenden Künstler vor und erläuterte das neue Konzept: „Mir fehlte eine große Open-Air-Schlager-Party. Die Rheinaue ist bundesweit eine der schönsten Eventlocations, die man dafür wählen kann“, sagte Krampe.

Mit dem Format „Lieblingslieder“ soll nun Anfang August Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel über die Bühne gehen: Klassiker wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Er gehört zu mir“ oder „Hey Baby“ sind also gesetzt, wenn Künstler wie Jürgen Drews, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Vanessa Mai, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Marianne Rosenberg oder Ross Antony auf der Bühne stehen. Einer der ersten, die gleich zugesagt haben, war Nino de Angelo, dem im vergangenen Jahr mit seinem neuen Album „Gesegnet und Verflucht“ ein großes Comeback gelang.

Nino de Angelo berichtet über Erlebnisse aus Bonn

An die Stadt Bonn hat de Angelo, der über 30 Jahre in Köln lebte, besondere Erinnerungen: „Wir sind oft in Bonn ausgegangen, ich bin immer wieder gerne mal mit Freunden zum Essen hier gewesen“, sagt er. Und hier gönnte er sich auch was: „Mit 18 Jahren habe ich meinen neuen Porsche in Bonn gekauft. Den habe ich allerdings vier Wochen später zertrümmert“, sagte er und lachte.

Bei seinem Auftritt in der Rheinaue darf natürlich sein großer Klassiker „Jenseits von Eden“ nicht fehlen. „Der Song hat mich durch gute und schlechte Zeiten getragen“, so der Sänger. Aber auch Songs anderer Künstler zählt de Angelo zu seinen „Lieblingsliedern“ und stimmt gleich mal „Midnight Lady“ an. Den Komponisten dieses Klassikers konnte Krampe ebenfalls für das Festival gewinnen: Dieter Bohlen wird mit seiner Band als Special Guest auftreten und freut sich schon auf ein Wiedersehen mit zahlreichen Künstlern, wie Michelle, mit der er in der Jury von DSDS saß. Zur Pressekonferenz live zugeschaltet verriet der selbst ernannte Pop-Titan auch sein persönliches Lieblingslied. „You`re my heart, you`re my soul“ hat mein ganzes Leben verändert“, berichtete Bohlen.

Bislang steht in der Rheinaue Dieter Bohlens einziger Live-Auftritt an

2019 feierte er nach 16-jähriger Pause sein Bühnencomeback. Der Auftritt beim Festival in Bonn ist bisher die einzige Gelegenheit, Dieter Bohlen dieses Jahr live zu erleben. „Es könnte sein, dass später noch eine Tour folgt“, verriet er. Zunächst aber steht sein Auftritt in der Rheinaue an: „Ich freue mich, die vielen Kollegen wieder zu sehen. Nino de Angelo und Michelle habe ich noch nie live erlebt“, gestand Bohlen.

Mit Blick auf die Bonner Rheinaue präsentieren Nino de Angelo (l.), Michelle und Veranstalter Markus Krampe das Programm des Open-Air-Festivals. Foto: Sebastian Flick

Michelle hat gerade ihr neues Best-of-Album „30 Jahre – Das war`s… noch nicht!“ veröffentlicht. Da dürfen natürlich auch in Bonn die ganz großen Lieblingslieder wie „Wer Liebe lebt“ nicht fehlen, die auf dem neuen Album in neuem Gewand daher kommen. „Ich habe das Gefühl, ich höre sie zum ersten Mal“, meinte Michelle. Für ihren Auftritt in der Rheinaue fehlt der Schlagersängerin noch ein Gesangspartner: „Ich suche noch jemanden, der mit mir ‚Du, Idiot‘ singt. Ich werde mir da noch einen Künstler raussuchen“, sagte Michelle auf der Pressekonferenz. Kollege de Angelo lehnte schon mal lachend und dankend ab: „Schau mich nicht an.“