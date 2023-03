Einsatz in Bonn Polizei nimmt mutmaßliche Täter nach versuchtem Raub in Regionalbahn fest

Nach einem versuchten Raub in einer Regionalbahn im Bonner Stadtgebiet am Freitag hat die Polizei die zwei tatverdächtigen Männer festgenommen. Das teilte die Polizei Sankt Augustin mit. Das Opfer hatte demnach direkt nach dem Vorfall Anzeige bei der Bundespolizei erstattet, welche die Landespolizei Bonn informierte. Die Beamten trafen die zwei mutmaßlichen Täter daraufhin laut einer Sprecherin der Polizei nur kurze Zeit später in Bonn an und nahmen sie fest.