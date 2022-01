Polizei ermittelt : Person stirbt bei Brand in der Bonner Altstadt

Person stirbt bei Brand in der Bonner Altstadt

In der Bonner Altstadt hat es am Mittwochmorgen gebrannt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bonn Polizei und Feuerwehr sind seit dem frühen Morgen in der Bonner Altstadt im Einsatz. Dort ist bei einem Brand eine Person ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in der Bonner Altstadt ist am Mittwochmorgen eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war gegen 6.20 Uhr zu dem Brand an der Dorotheenstraße alarmiert worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, ist eine Person leblos gefunden worden. Rettungskräfte hatten noch versucht sie zu reanimieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.