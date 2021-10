Rheinweg in Bonn : Feuerwehr löscht Brand in Wohnanlage für Geflüchtete

An der Unterkunft am Rheinweg in Bonn hat es am Montagabend gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Sammelunterkunft der Stadt Bonn für Geflüchtete in Kessenich am Rheinweg stand am Montagabend ein Zimmer in Vollbrand. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen, viele Container sind unbewohnbar.



Ein 39-Jähriger ist bei einem Brand am Montagabend in der Containeranlage der Stadt Bonn in Kessenich am Rheinweg leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war gegen 21.15 Uhr zu dem Brand in der Wohnanlage für Geflüchtete gerufen worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das betroffene Zimmer in Vollbrand, Flammen schlugen nach draußen, wie Sebastian Sedlacek, Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr, mitteilte. Das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss waren komplett verraucht.

Die Wehrleute löschten das Feuer und lüfteten das Gebäude. Der Rettungsdienst holte noch eine Person aus dem Gebäude. Die anderen Bewohner hatten die Container bereits vor Eintreten der Feuerwehr verlassen.

Mehrere Container sind aufgrund der Rauchauswirkungen nicht mehr bewohnbar. Zudem müsse die Tragfähigkeit überprüft werden, sagte Sedlacek. Die Stadt Bonn kümmert sich nun um die weitere Unterbringung von möglichen Betroffenen. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

(ga)