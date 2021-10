Einsatz in der Friedrichstraße : Bonner Feuerwehr fängt Frau mit Luftkissen auf

Einsatz in der Friedrichstraße

Mit einem Luftkissen hat die Bonner Feuerwehr am Montag eine Frau gerettet. Foto: Richard Bongartz

Bonn Die Bonner Feuerwehr hat am Montagnachmittag eine Frau gerettet. Diese war aus einem Fenster in der Friedrichstraße gesprungen.

Die Bonner Feuerwehr hat am Montagnachmittag eine Frau gerettet, die aus einer Wohnung in der Friedrichstraße gesprungen ist. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, drohte die Frau gegen 14 Uhr, in suizidaler Absicht, aus einem Fenster zu springen.