Gemeldeter Brand : Bonner Feuerwehr rückt zu Autohaus in der Nordstadt aus

Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz in einem Autohaus in der Nordstadt ausgerückt. Foto: Petra Reuter

Bonn Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend in der Nordstadt im Einsatz. Grund ist ein gemeldeter Brand in einem Autohaus.



Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr wegen eines gemeldeten Gebäudebrandes zu einem Autohaus an der Vorgebirgsstraße in der Bonner Nordstadt ausgerückt. Ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge war in einem Raum die Sprinkleranlage aus noch ungeklärter Ursache ausgelöst worden.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)