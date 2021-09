Einsatz auf der Kölnstraße in Bonn : Feuerwehr löscht Brand im Robert-Wetzlar-Berufskolleg

Am Montagvormittag brannte es im Robert-Wetzlar-Berufskolleg. Foto: Axel Vogel

Bonn Im Robert-Wetzlar-Berufskolleg in Bonn musste die Feuerwehr am Montagmorgen ein Feuer in einem Klassenraum löschen. Dort war ein Kabelstrang in Brand geraten. Für rund 75 Schülerinnen und Schüler fiel am Montag infolge des Brands der Unterricht aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Königs und Axel Vogel

Am Montagvormittag ist das Robert-Wetzlar-Berufskolleg an der Kölnstraße vollständig evakuiert worden. In einer Zwischendecke im vierten Obergeschoss war ein Kleinbrand ausgebrochen, offenbar durch einen Kabelstrang, wie die Feuerwehr anschließend feststellte. Eine Lehrerin hatte nach starker Rauchentwicklung im Klassenzimmer den Notruf in die Wege geleitet. In der Folge verließen 600 anwesende Schülerinnen und Schüler zügig die Schule. Laut Feuerwehr habe das so vorbildlich funktioniert, dass bei deren Eintreffen nach 10 Uhr die meisten das Gebäude bereits verlassen hatten. Es hatte wohl erst vor Kurzem eine Probeevakuierung gegeben.