Gronau Feuerwehr löscht Brand in ehemaligem Landesbehördenhaus

Die Bonner Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 19.40 Uhr zu einem Brand in der Tiefgarage des ehemaligen Landesbehördenhauses in der Olof-Palme-Allee in Gronau gerufen. Beim Eintreffen der 50 Einsatzkräfte stellten sie eine leichte Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich fest, so der Einsatzleiter der Feuerwehr, Hans Peter Halbach. Die Feuerwehr konnte demnach von außen schnell Löschmaßnahmen einleiten, um das Feuer einzudämmen.