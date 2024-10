Einsatz in Bonn Feuerwehr löscht brennendes Auto in Graurheindorf

Die Feuerwehr Bonn hat am Mittwochnachmittag ein brennendes Auto in der Römerstraße in Graurheindorf gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, hätten erste Hinweise um 15.40 Uhr darauf hingedeutet, dass das Auto an einer Häuserwand stehe. Diese Hinweise bestätigten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte allerdings nicht.