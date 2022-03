Einsatz in Bonn : Feuerwehr löscht Brand in Poppelsdorf

Feuerwehr löscht Brand in Poppelsdorf

Einsatz in Bonn

In Poppelsdorf hat es am Donnerstagabend gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Poppelsdorf Am Donnerstag hat der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bonn gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand unter Kontrolle.

Am Donnerstagabend ist die Bonner Berufsfeuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem brennenden Dachstuhl in Bonn-Poppelsdorf ausgerückt. Philip Knoff, Einsatzleiter der Bonner Berufsfeuerwehr, teilte mit, dass der Brand in dem Dachstuhl früh erkannt wurde.