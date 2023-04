Keller in Flammen Einsatzkräfte löschen Großbrand in Mehrfamilienhaus in Tannenbusch

In einem Wohngebäudekomplex im Masurenweg in Tannenbusch ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem ausgedehnten Kellerbrand gekommen. Das meldete die Feuerwehr Bonn. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr am Brandort eintrafen, traten bereits Flammen aus mehreren Kellerschächten des Gebäudes und der Gebäudekomplex sowie nebenstehende Häuser waren in Rauch gehüllt.