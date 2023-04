30 Personen betroffen Einsatzkräfte löschen Brand in Gebäudekomplex in Tannenbusch

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz in Tannenbusch ausrücken. Das teilte die Feuerwehr Bonn mit. Demnach kam es in einem Wohngebäudekomplex im Masurenweg zu einem ausgedehnten Kellerbrand, der große Teile des Gebäudes in Rauch hüllten.