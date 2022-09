Feuerwehreinsatz in Bonn am Sonntagmorgen : Küche brannte in Röttgen

Die Feuerwehr Bonn rückte am Sonntagmorgen gegen 9.35 Uhr zu einem Küchenbrand in die Straße In der Wehrhecke nach Röttgen aus. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Foto: Petra Reuter

Bonn Feuerwehreinsatz in der Wehrhecke. Am Sonntagmorgen stand in einer Wohnung die Küche in Flammen. Einsatzkräfte verhindern schlimmeres.



Von Anja Wollschlaeger

Schreck am Sonntagmorgen. Gegen 9.35 Uhr erreicht die Feuerwehr Bonn ein Notruf aus der Straße In der Wehrhecke in Röttgen. Dort stand eine Küche in einer Wohnung in Flammen.

35 Einsatzkräfte rückten aus und löschten das Feuer mit einem Wasserstrahl durch das Fenster. Das Feuer konnte sich so nicht auf weitere Räume ausbreiten. Wie der Einsatzleiter, Thorsten Eck-Beutelmann berichtet, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Nachbarwohnungen wurden auf Brandrauch kontrolliert und konnten wieder freigegeben werden. Nachdem die Brandwohnung von der Feuerwehr gelüftet und ebenfalls auf giftiges Rauchgas kontrolliert war, durften auch die Bewohner dorthin zurückkehren.