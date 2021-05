Dunkler Rauch in der Bonner Innenstadt : Feuerwehr löscht Nachtlager im Gewölbe des Koblenzer Tors

Foto: Matthias Kehrein

Bonn Dunkler Rauch am Koblenzer Tor sorgte am Abend für einen Feuerwehreinsatz in der Bonner Innenstadt. Die Einsatzkräfte löschten das Lager eines Obdachlosen.



Am frühen Dienstagabend rückte die Bonner Feuerwehr zum Koblenzer Tor aus. Dort löschten die Einsatzkräfte im Gewölbe das Nachtlager eines Obdachlosen.

Zuvor hatte sich starker Rauch entwickelt, der für Passanten sichtbar aus dem Gewölbe nach oben stieg. Niemand wurde verletzt. Die Einsatzkräfte sperrten die Adenauerallee stadteinwärts vorübergehend. Neben der Feuerwehr, waren Ordnungsamt, Polizei und Campus Security vor Ort.

(ga)