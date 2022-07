Brand im Dachstuhl : Feuerwehr rückt zu Einsatz auf dem Alten Schlachthof aus

Auf dem Gelände des alten Schlachthofs brennt es derzeit. Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Am Mitwoch hat es auf es auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in Bonn gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten vor Ort. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Abendstunden an.



Am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr hat es auf dem Gelände des Alten Schlachthofs an der Immenburgererstraße in Bonn gebrannt. Wie Marcel Fröhlen, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn, mitteilte, habe ein Anwohner die Feuerwehr benachrichtigt, als er schwarzen Rauch vom Gelände aufsteigen sah.

Wir sind derzeit, mal wieder, auf dem Gelände des ehem. Schlachthofes in der Weststadt im Einsatz. Vermutlich aufgrund der starken Rauchentwicklung hat zudem eine BMA in der Nachbarschaft ausgelöst. Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort und auf Anfahrt. ^ff pic.twitter.com/IkHqzoTaWw — Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (@FeuerwehrBonn) July 13, 2022

Als die Einsatzkräfte eintrafen, erkannten sie, dass es in einem Dachstuhl eines Verwaltungsgebäudes auf dem leerstehenden Gelände brannte und leiteten sofort Maßnahmen ein. Die Löschkräfte grenzten das Feuer ein, sodass es nicht auf weitere Gebäude übergreifen könnte. Dennoch meldete auch der Rauchmelder eines anliegenden Industriebetriebs einen Brand, da dieser auf die starke Rauchentwicklung sowie auf mehrere, brennende Gerüstteile auf dem Betriebsgelände reagiert hatte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam außerdem ein Messfahrzeug hinzu und führte eine Schadstoffmessung durch. Erhöhte Schadtstoffwerte wurden allerdings nicht festgestellt. Die rund 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer auf dem leerstehenden Gelände, die Arbeiten konnten gegen 20 Uhr eingestellt werden. Die Immenburgstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Fröhlen teilte ebenfalls mit, dass es auf dem Gelände des Alten Schlachthofs immer mal wieder zu Bränden käme.

