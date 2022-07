Brand im Dachstuhl : Feuerwehr rückt zu Einsatz auf dem Alten Schlachthof aus

Bonner Weststadt : Abriss des Alten Schlachthofs soll im Herbst 2022 beginnen Noch in diesem Jahr soll mit den Abrissarbeiten auf dem Alten Schlachthof in Bonn begonnen werden. Die Büroflächen sollen schon 2026 bezugsfertig sein. Was mit den weiteren Flächen geschehen soll, steht auch schon fest.