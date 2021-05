Feuer in Häusern : Feuerwehr rückt zu zwei Bränden in Bonn aus

An einem Haus an der Römerstraße in Bonn hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn An der Römerstraße und an der Thomas-Mann-Straße in Bonn hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Verletzt wurde bei den Bränden niemand, es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Gleich zwei Brände haben am Mittwochnachmittag die Bonner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zunächst hatte es gegen 15.15 Uhr im ersten Obergeschoss in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus an der Römerstraße gebrannt. Die Wehrleute löschten den Brand, verletzt wurde niemand. Was gebrannt hatte, sagte die Feuerwehr nicht. Durch den Einsatz kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Römerstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Gegen 15.30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Brand an der Thomas-Mann-Straße ausgerückt. Dort hatte es in einem leeren Haus gebrannt, an dem derzeit Arbeiten stattfinden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, sei den Einsatzkräften zufolge aber unklar. Die Wehrleute gingen unter anderem mit einer Drehleiter vor. Wegen der Oberleitungen für die Straßenbahn muss das Fahrzeug teilweise auf dem Bürgersteig parken. Verletzt wurde niemand. Die Thomas-Mann-Straße war zeitweise komplett gesperrt, der Straßenbahnverkehr war unterbrochen.

(ga)