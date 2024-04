Provinzialstraße war gesperrt Feuerwehr rückte zu mutmaßlichem Gasleck aus

Beamte der Polizei waren am Donnerstagabend bei einem Einsatz in der Bonner Provinzialstraße, als die Gaswarngeräte, die sie routinemäßig bei sich trugen, Alarm schlugen. Die Feuerwehr so wie Fachleute der Stadtwerke Bonn (SWB) rückten aus, um die Lage zu erkunden, teilte Martin Haselbauer, Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort mit.