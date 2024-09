Einsatz auf dem Rhein Feuerwehr sichert manövrierunfähige Motorsegeljacht ab

Die Feuerwehr Bonn hat am Mittwoch auf dem Rhein eine manövrierunfähige Motersegeljacht abgeschleppt, die drohte sich zu lösen. Wie die Feuerwehr mitteilte, lag die Jacht gegen 15.30 Uhr am östlichen Rheinufer vor Anker und drohte abzutreiben. Die Polizei sicherte die Jacht, die in Höhe des Mondorfer Hafen notgeankert war, ab. Mehrzweckboote der Feuerwehr schleppten die Motorsegeljacht in Absprache mit der Wasserschutzpolizei und dem in direkter Nähe stattfindenden Fährbetrieb in den Mondorfer Hafen.