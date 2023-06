Feuerwehr übt den Ernstfall Was ist, wenn es in der Bonner U-Bahn brennt?

Wenn es in der U-Bahn brennt, wird es schnell lebensgefährlich – für die Passagiere, aber auch ihre Retter. Unübersichtliche Gänge, lange Wege, enorme Hitze, die ohne Schutzkleidung tödlich ist, giftiger Rauch, der einem die Sicht versperrt und viele panische Menschen auf engem Raum. Eric Lambertz von der Bonner Feuerwehr will für eine solche Situation dennoch nicht das Wort „schwierig“ in den Mund nehmen. „Bei der Feuerwehr können wir auf jede Lage reagieren, dafür sind wir ausgebildet. Eine solche ist aber durchaus herausfordernd“, sagt er. Damit im Ernstfall alle Handgriffe sitzen, hat die Bonner Feuerwehr in den vergangenen Wochen mehrmals in den unterirdischen Tunneln geübt. Mehr als 160 Berufs- und freiwillige Feuerwehrleute trainierten, worauf es in der Notsituation ankommt.