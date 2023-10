U-Bahnhaltestelle „Stadthalle“ Feuerwehr und Rettungsdienst kündigen Übung in Bonn an

Die Feuerwehr Bonn und der Rettungsdienst planen einen Übungseinsatz an der U-Bahnhaltestelle „Stadthalle“ in Bad Godesberg. Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, sollen rund 60 Einsatzkräften in den frühen Morgenstunden einen Einsatz simulieren, teilte die Stadt Bonn mit. Die Einsatzkräfte sollen dabei einen Ernstfall proben können. Bei dem Probefall spielen die Einsatzkräfte einen Unfall im Tunnel zwischen der Haltestelle „Stadthalle“ und der Abstellanlage unterhalb der Rigal’schen Wiese durch. Ebenfalls nehmen 15 Darsteller an der Übung teil, die die Rollen von verletzten Fahrgästen spielen.