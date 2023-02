Einsatz auf dem Venusberg : Feuerwehr untersucht Gasaustritt an der Uniklinik Bonn

Feuerwehr untersucht Gasaustritt an der Uniklinik Bonn

Die Einsatzkräfte untersuchen einen Gasaustritt am UKB. Foto: Axel Vogel

Venusberg An der Uniklinik Bonn ist am Freitag gasförmiges Chlor ausgetreten. Die Feuerwehr ist vor Ort und untersucht das betroffene Institut.

Die Feuerwehr Bonn sowie die Werksfeuerwehr der Bonner Uniklinik (UKB) sind am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Einsatz am UKB ausgerückt. Dort sollen im Institut der Pathologie zwei chemische Stoffe in Verbindung geraten sein und gasförmiges Chlor gebildet haben, teilte Juliana Stockheim, stellvertretende Pressesprecherin der Uniklinik, vor Ort mit.