Einsatz in Graurheindorf Feuerwehr Bonn zieht Auto aus dem Rhein

Graurheindorf · In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr Bonn zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Ein Auto war in den Rhein gerollt. Ob sich noch Menschen in dem Wagen befanden, war zunächst unklar.

07.08.2024 , 06:34 Uhr

Am Anleger in Bonn-Graurheindorf ist ein Auto in den Rhein gerollt. Foto: Ulrich Felsmann





Die Feuerwehr Bonn hat in der Nacht auf Mittwoch ein Auto aus dem Rhein geborgen. Gegen 2.30 Uhr haben Zeugen die Feuerwehr alarmiert, da sie beobachtet haben sollen, wie ein Auto mit zwei Menschen am Anleger Graurheindorf in den Rhein rollte, teilte Einsatzleiter Bastian Genz mit. Die Feuerwehren Bonn, Niederkassel und Bornheim rückten aus sowie das DLRG und die DRK Wasserwacht. Am Anleger eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die zwei Personen bereits selbstständig aus dem Auto hatten befreien können. Zwei Ersthelfer befanden sich ebenfalls vor Ort. Diese wurden ebenso wie die Unfallopfer vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto im Rhein ab und alarmierten die Schifffahrt, um Unfälle zu vermeiden. Die rund 38 Einsatzkräfte befestigten das Auto an einem Löschfahrzeug und zogen den Wagen aus dem Rhein.

(ga)