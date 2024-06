Nach Feuerwehreinsatz in Bonn Stadt dreht Clara-Schumann-Gymnasium den Gashahn zu

Nach dem Feuerwehreinsatz wegen eines Gaslecks am Mittwochabend auf dem Gelände des Clara-Schumann-Gymnasiums an der Loestraße gibt die Stadt inzwischen Entwarnung. „Es hat sich bei der Überprüfung schnell herausgestellt, dass kein Gas im Gebäude der Schule in der Raumluft nachgewiesen werden konnte – lediglich einige Hanfstellen im Keller der Privatinstallation waren im niedrigen ppm-Bereich undicht. Diese Stellen haben aber keinen olfaktorisch wahrnehmbaren Gasgeruch verursacht“, erklärte Isabell Klotz vom Presseamt. Mit Hanfstelle ist ein mit Hanf abgedichtetes Gewinde einer Gasleitung gemeint. Mit „ppm“ wird der Kohlenmonoxid-Anteil in der Luft angegeben. Die Abkürzung steht für den englischen Ausdruck „parts per million“.