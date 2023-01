Brennender Unrat : Feuerwehreinsatz am Bonner Hauptbahnhof

Einsatz der Bonner Feuerwehr am Bonner Hauptbahnhof. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Bonner Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag zu einem Brand am ehemaligen Parkhaus an der Quantiusstraße am Bonner Hauptbahnhof gerufen.



Am Mittwochnachmittag wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Einsatz an der Quantiusstraße am Bonner Hauptbahnhof gerufen. Im Obergeschoss der ehemaligen Hochgarage gab es einen Kleinbrand, Papier und Unrat brannten. Das Feuer konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ob es sich bei dem Brand um Brandstiftung handelt, ist bislang unklar.

Insgesamt war die Feuerwehr mit knapp 40 Kräften und zwei Löscheinheiten vor Ort, wobei ein Großteil der Einsatzkräfte den Einsatz schnell wieder abbrechen konnten, so der Einsatzleiter Heiko Basten. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde von der Bundespolizei alarmiert und über den Brand informiert.

(ga)