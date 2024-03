Einsatz in Duisdorf Polizeibeamte löschten beim Kellerbrand zuerst

Sie gingen mit Atemschutzgeräten zu dem Feuer und löschten mit einem Strahlrohr. Damit der Rauch nicht weiter in das Haus eindringen konnte, setzten Sie einen Rauchvorhang. Solch ein Vorhang verhindert, dass Rauch in das Treppenhaus eindringt. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum und die anliegenden Wohnungen. Parallel setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein, um das Gebäude von Rauch zu befreien. Nach kurzer Zeit konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.