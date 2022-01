Bonner Feuerwehrleute üben auf der Eisbahn : Wenn's knackt, wird es gefährlich

Zugefrorene Seen in NRW : Kölner trainieren Eisrettung - Junge bricht in Bergisch Gladbach ein Überall in NRW werden die kalten Temperaturen aktuell ausgenutzt, um auf Seen spazieren zu gehen oder Schlittschuh zu fahren. Die Feuerwehr warnte nach mehreren Einbrüchen allerdings noch einmal eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen.