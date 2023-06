Vögel in der Rheinaue Naturschützer zweifeln Rechtmäßigkeit von Feuerwerk bei Rhein in Flammen an

Bonn · Naturschützer zweifeln an Rechtmäßigkeit von Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue. Die Stadtverwaltung schweigt nach mehrere Anfragen, bestätigt aber zumindest, dass das Feuerwerk nicht gut für Vögel ist.

06.06.2023, 09:03 Uhr

Naturschützer kritisieren, dass das Feuerwehr in der Rheinaue Vögel verschrecken würden. Foto: Martin Wein

Von Martin Wein Mitarbeiter Redaktion

Die Stadt Bonn sieht bei der zukünftigen Konzeption von „Rhein in Flammen“ offenbar Handlungsbedarf. Beobachter und Biologen hatten kurz nach der Veranstaltung Anfang Mai starke Beeinträchtigungen insbesondere für brütende Vögel rund um den Rheinauensee kritisiert. Konkrete Fragen der GA-Redaktion zur naturschutzrechtlichen Bewertung und Genehmigung der Veranstaltung durch die in der Stadtverwaltung angesiedelte untere Naturschutzbehörde beantwortet das Presseamt nicht.