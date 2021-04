Kostenpflichtiger Inhalt: Verschärfte Regelung in Bus und Bahn : Neue FFP2-Maskenpflicht bei vielen Bonnern noch unbekannt

Mit der Bundes-Notbremse gilt seit dem vergangenen Wochenende FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn tragen viele noch OP-Masken in Bus und Bahn. Dabei reichen die seit der Bundes-Notbremse nicht mehr. Der Stadtordnungsdienst will die neuen Regeln vermehrt kontrollieren.