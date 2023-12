Lieder mit Botschaften in Bonn Zwei Zehnjährige gewinnen Song Contest „Dein Song für eine Welt!“

Dann war da noch Rapper Liuz, der in „Zugpferde“ über das Leid der ausgebeuteten Arbeiterklasse singt. Der gebürtige Leipziger lebt in Berlin, hat dort ein duales Studium in der Reinigungsbranche absolviert und dabei selbst viel mit angepackt. „Ich habe viele Schicksale mitbekommen“, sagte er. „Menschen am Existenzminimum.“ Er verpackte seinen Frust über diese Erlebnisse in seinen Song, in dem er soziale Gerechtigkeit fordert sowie Minenarbeit, Ausbeutung und Lobbyismus anprangert. Die Zugpferde-Metapher aus George Orwells „Farm der Tiere“ greift er immer wieder im Song auf: „Lass mich treiben bis zum Tod wie Postkutschenpferde.“ Deutschland müsse aufwachen. „Die Stimmung in der Bevölkerung kippt.“ Deshalb habe er diesen Song eingereicht.