Arbeiten in der Beethovenhalle Gerüstbaufirma soll Geld an die Stadt Bonn zurückzahlen

Die Stadt Bonn hat nach dem Baustellen-Chaos in der Beethovenhalle eine Gerüstbaufirma auf Rückerstattung von Vorauszahlungen verklagt. Beide Seiten einigten sich auf Vorschlag des Bonner Landgerichts auf einen Vergleich, nach dem das Unternehmen aus dem Münsterland rund 57.000 Euro an die Kommune zahlen muss. Der Rat stimmte dem Vergleich in nichtöffentlicher Sitzung gegen das Votum des Bürger Bundes Bonn zu. Es dürfte nicht der letzte Prozess im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt bleiben.