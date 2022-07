Tauschen und Schenken : Floating Market findet auf der MS Beethoven statt

Bonn Tauschen und Schenken für mehr Nachhaltigkeit. Eine Projektgesellschaft organisiert einen Floating Market auf dem Bonner Schiff MS Beethoven für Sonntag, 31. Juli.

„Alles, was man nicht mehr braucht und anderen eine Freude machen könnte, darf mitgebracht werden“, sagt Sophie Schraml, Gründerin der Gesellschaft. Envision21 hat zum Ziel, das gesellschaftliche Leben nachhaltiger zu gestalten. Neben den Freeboxen veranstalten Schraml und ihr Partner Darius Roncoszek Crowdfunding Events und Tauschmärkte, auch „Sharing Market“ genannt. Die Freeboxen sind öffentliche Kleiderschränke für den Austausch von nicht mehr gewollten Gegenständen. Sie sind in Bad Godesberg und in Bonn Endenich zu finden.

Eine Ausweitung der Box zu einem „Sharing Market“ (Markt zum Teilen) solle die Lust am Teilen verstärken. Ein Markt fand bereits auf dem Festland rund um die Freebox in Bad Godesberg statt. Laut Veranstalter wurde dieser gut von den Besuchern angenommen. Die Verlagerung auf ein Schiff gebe nun die Möglichkeit, ein neues Publikum zu gewinnen, das das Konzept der Freebox bisher noch nicht kennt, so die Gründerin.

Sophie Schraml ist die Erfinderin der BonnBox, in der die Bonner Kleidung, Spielzeug oder Bücher ablegen können, die sie nicht mehr brauchen. Am neuen Standort in Endenich wird der Second-Hand-Schrank gut angenommen. Und Schraml hat schon neue Pläne.

Die Miete hat Alexander Dahm, Kapitän und Eigentümer der MS Beethoven, bewusst vergünstigt, um das Projekt zu unterstützen. Von 13 Uhr bis 17 Uhr legt das Personenschiff für die Besucher am Alten Zoll an. Für den guten Zweck ließe der Kapitän gerne „einen Fahrtag flöten“, wie er sagt. „Man muss in der heutigen Zeit auch mal was Neues ausprobieren. So können wir vielleicht auch die junge Generation für Schiffe begeistern“, so Dahm. Viele junge Menschen würden sie für altbacken halten. „Das stimmt so aber gar nicht. Auf einigen unserer Events ist ein junges Publikum zu sehen“, sagt der Kapitän.