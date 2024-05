Knöllchen statt Schnäppchen Flohmarkt in Tannenbusch sorgt erneut für Verkehrschaos

Der Verkehr staute sich vor dem Einkaufszentrum mitunter in beide Fahrtrichtungen. Ein Besucher, der die Schnäppchenjagd bereits erfolgreich abgeschlossen hatte, saß, vollgepackt mit seinen Taschen, an der Oppelner Straße und schüttelte beim Beobachten des Verkehrs nur den Kopf: „Entweder müsste man eine andere Veranstaltungsfläche finden oder mehr Parkplätze schaffen“, stellte er fest, während ein Fahrzeug vor ihm gerade versuchte, mitten auf der Straße zu wenden. Er selbst habe dieses Mal etwas weiter weg geparkt: „Letztes Mal habe ich hier nur kurz gehalten, um meine Frau aussteigen zu lassen, und habe vom Ordnungsamt gleich einen Strafzettel in Höhe von 55 Euro bekommen“, berichtet er. Zum Flohmarkt in Tannenbusch komme er regelmäßig aus Brühl und die leidige Suche nach einem Parkplatz ist ihm längst bekannt.