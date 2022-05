GA-Sonderbeilage : Infos für ukrainische Geflüchtete in Bonn und der Region

Mit Infos auf Ukrainisch will der GA Flüchtlingen in der Region den Neustart erleichtern. Foto: dpa/Robert Michael

Für viele Menschen aus der Ukraine werden Bonn und die Region in diesen Tagen zur neuen Heimat. Mit Infos auf Ukrainisch gibt der GA wichtige Tipps im Umgang mit Behörden, Schulen, den Start auf dem Arbeitsmarkt und für die Freizeitgestaltung.

Herzlich Willkommen an Rhein, Sieg und Ahr – so lautet der Titel der Sonderbeilage des GA, die am heutigen Freitag unserer Zeitung beiliegt. Sie ist hauptsächlich auf Ukrainisch verfasst und soll dabei helfen, in der neuen fremden Heimat anzukommen. Die Beilage enthält wichtige Anlaufstellen, erklärt das Schulsystem und Gesundheitswesen, hilft beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und gibt Tipps für die Freizeit. Online sind die Tipps für Ukrainer in Bonn und der Region unter ga.de/ukrajina kostenlos abrufbar.