Zick-Zack-Flug am Freitag : Darum flog ein Flugzeug enge Schleifen über Bonn

Bonn Knapp 1800 Meter über Bonn zog am Freitag ein kleines Flugzeug seine Bahnen über Bonn und der Region. Der Flieger war für ein Magdeburger Unternehmen unterwegs.

Mehr als drei Stunden lang flog eine Maschine am Freitag in Schlangenlinien über Bonn und die Region. Zwischen Bad Neuenahr im Süden, und Overath im Norden wendete es immer wieder und flog so ein Rechteck zwischen Bornheim und Hennef ab. Ein GA-Leser aus Endenich hatte am Freitag das ungewöhnliche Geräusch der zweimotorigen Turboprop-Maschine gehört, jedoch zunächst keinen Flieger am Himmel erkennen können. Mit der App Flight-Radar gelang es ihm dann aber doch den Kurs ausfindig zu machen.