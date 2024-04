Phoenix Reisen vergrößert Flotte Neues Flusskreuzfahrtschiff „MS Amina“ wurde in Bonn getauft

Bonn · Phoenix Reisen präsentiert ein neues Schiff in seiner Flotte. Am Mittwochnachmittag fand am Rheinufer in Bonn die offizielle Taufe des Flusskreuzfahrtschiffs „MS Amina“ statt.

04.04.2024 , 16:37 Uhr

MS Amina heißt das neue Flusskreuzfahrtschiff der "Phoenix Reisen"-Flotte. Die Schiffstaufe fand am Rheinufer in Bonn statt. Foto: Phoenix Reisen





Von Dierk Himstedt