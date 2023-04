Während Energiekrise Bürger beschweren sich über Flutlicht auf Bonner Sportplätzen

Bonns ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz und die hohen Energiepreise regen gleichermaßen zum sparsamen Umgang mit Energie an. Auch nach dem Auslaufen der Energiesparverordnung am 15. April will die Kommune deshalb öffentliche Gebäude abends nicht wieder beleuchten. Das teilte das Presseamt vorab auf GA-Anfrage mit. Ob auch weitere Maßnahmen zum Energiesparen wie verringerte Wassertemperaturen in den Schwimmbädern beibehalten würden, werde noch geprüft. Die Absenkung der Heizung in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad hat sich mit dem Ende der Heizperiode vorerst ohnehin erledigt.