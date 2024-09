Unterschiedlicher Schnitt je nach Fläche Warum manche Wiesen in Bonn seltener gemäht werden als andere

Rund 111 Hektar werden in diesem Jahr im sogenannten Wiesenprogramm der Stadt Bonn auf ökologische Weise gepflegt. Denn was so manchem Bürger in Bonn vielleicht als Wildwuchs erscheint, ist tatsächlich gewollt: Zwischen Wiesen, Rasen und Kräuterrasen gibt es nämlich Unterschiede, die sich auf den Schnitt und die Pflege der Grünfläche auswirken. So benötigen die städtischen Wiesenflächen eine besondere Pflege, die maßgeblich zur Förderung der Artenvielfalt beiträgt, wie die Stadt erklärt.