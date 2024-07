Kommentar zu fehlenden Sozialwohnungen in Bonn Förderung von Sozialwohnungen ist im Sinne aller

Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist in den urbanen Räumen ein drängendes Problem in mehrfacher Hinsicht. Die Schätzzahlen legen nahe, dass in Bonn etwa jeder zweite Haushalt einen Wohnberechtigungsschein beanspruchen könnte. Dass das nicht alle tun, hängt damit zusammen, dass die Wartelisten sehr lang und die Aussichten auf Erfolg schlecht sind. Nun könnte man als Besserverdienender der Meinung sein, der Bau von Sozialwohnungen tangiere einen nicht. Das wäre ein Trugschluss. Wenn bezahlbarer Wohnraum schwindet, und das tut er in Bonn seit Jahrzehnten, drängen die Bürger mit Anspruch auf den privaten Wohnungsmarkt. Die höheren Mieten werden mit Wohngeldzuschüssen aufgestockt. Am langen Ende finanziert also die Allgemeinheit das teurere Wohnen mit erheblichen Millionenbeträgen alleine in unserer Stadt.