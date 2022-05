Unfall auf dem Rhein : Frachtschiff fährt gegen „Moby Dick“ in Bonn

Am Samstagvormittag ist ein Frachtschiff gegen Moby Dick gefahren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn ist am Samstag ein Frachtschiff gegen das Schiff „Moby Dick“ gefahren. Die Wasserschutzpolizei ist vor Ort. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Frachter in das Passagierschiff gefahren ist.



Am Samstag gegen 11 Uhr ist in Bonn ein Frachtschiff gegen das Schiff „Moby Dick“ gefahren. Nach Informationen der Redaktion ist derzeit die Wasserschutzpolizei vor Ort und untersucht den Schaden. Wie die Bonner Personen Schiffahrt auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, fällt die Fähre bis auf Weiteres aus.

Dies ist nicht der erste Unfall. Bereits 2009 war ein niederländisches Frachtschiff ebenfalls in das Schiff gefahren und hatte für aufwendinge Reperaturarbeiten gesorgt.

Weitere Informationen folgen.

(ga)