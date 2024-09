Komplizierte Öffnungszeiten Im Frankenbad fallen pro Woche 20 Stunden weg

Bonn · Wer in Bonn privat schwimmen gehen möchte, muss genau hinschauen. Die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit sind in den Hallenbädern an jedem Wochentag anders. Weil das Hardtbergbad zu ist, verschärft sich die Lage.

23.09.2024 , 10:30 Uhr

Das Frankenbad hat ein Sportbecken (vorne) und ein Mehrzweckbecken. Nicht im Bild ist das Lehrschwimmbecken, das zurzeit wegen technischer Mängel geschlossen ist. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn