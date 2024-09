Bonner Bäder Frankenbad soll bald saniert werden

Das Frankenbad in der Bonner Nordstadt ist offenbar sanierungsfähig. Die Stadtverwaltung teilt in einer Vorlage an den Stadtrat nach bisher erfolgten Analysen der Bausubstanz durch Fachfirmen mit: „In Summe lässt sich feststellen, dass durch die Bestandsuntersuchungen keine grundlegenden Hindernisse identifiziert worden sind, die aus baufachlicher Sicht einer Sanierung des Frankenbades im Wege stehen würden.“