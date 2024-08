Prozess am Bonner Amtsgericht Frau lässt ihren Ex von einem Schlägertrupp verprügeln

„Man kann feststellen, dass Sie das Recht in die eigene Hand genommen haben“, stellte Amtsgerichtsdirektor Fabian Krapoth in seiner Urteilsbegründung fest. Als Vorsitzender eines Schöffengerichts hatte er am Donnerstagmittag eine 35 Jahre alte Mutter wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die Frau hatte ihren ehemaligen Lebensgefährten am 26. November 2022 in eine Falle gelockt: Während die Frau und ihr Ex-Partner auf einer Bank an der Ecke Derlestraße und Heilsbachstraße in Duisdorf saßen, traten zehn Jugendliche auf die beiden zu und verprügelten den Mann.