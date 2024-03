Sexuelle Belästigung Bonnerin meldet Catcalling beim Unternehmenschef

Einen Fall von verbaler sexueller Belästigung wollte eine Bonner Studentin nicht einfach so auf sich sitzen lassen und meldete die zwei Männer, die in einem Firmenfahrzeug unterwegs waren, dem Chef des Unternehmens. Nachdem sie noch am selben Tag das Kontaktformular der Bornheimer Industriefirma mit der Schilderung der Ereignisse ausgefüllt hatte, erhielt sie nur wenige Stunden später einen Anruf.